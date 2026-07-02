Mehmet Şimşek'ten AB mesajı: Ortaklığı daha ileri taşımakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Açılış Oturumu”na katıldı.

Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Ekonomi ve Üretkenlik, Uygulama ve Basitleştirmeden Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Ticareti ve yatırımları kolaylaştıracak bu adımlar, şirketlerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Hem işletmelerimize hem de vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak bu sürecin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyorum.

Türkiye, Avrupa Birliği ile güçlü, istikrarlı ve karşılıklı faydaya dayanan ortaklığını daha da ileriye taşımakta kararlıdır. Bugün ortaya koyduğumuz yapıcı diyalog ve iş birliği anlayışı, bunun en somut göstergesi olmuştur.

AB ÜYELİĞİ TÜRKİYE'NİN STRATEJİK HEDEFİ

Avrupa Birliği üyeliği hedefi, Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam edecektir. Başta Sayın Komiser dostum Dombrovskis olmak üzere tüm katılımcılara ve toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

İNŞALLAH BRÜKSEL'DE SOMUT İLERLEMELERLE BİR ARAYA GELİRİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözlerini "Önümüzdeki yıl Brüksel'de, yeni gündemler ve inşallah somut ilerlemelerle yeniden bir araya gelmeyi temenni ediyorum." sözleriyle sonlandırdı.

TÜRKİYE-AB YÜKSEK DÜZEYLİ EKONOMİ DİYALOG TOPLANTISI YAPILDI

AB'nin Ekonomi ve Üretkenlik, Uygulama ve Basitleştirmeden Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyalog Toplantısı'na ilişkin, "Uluslararası finans kuruluşları, AB politika hedefleri doğrultusunda somut sonuçlar elde edilmesinde kilit rol oynuyor. Türkiye gibi komşu ülkelerde yürüttükleri çalışmalar son derece önemli" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Avrupa Birliği'nin Ekonomi ve Üretkenlik, Uygulama ve Basitleştirmeden Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis eş başkanlıklarında Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyalog Toplantısı bugün İstanbul'da yapıldı.

"TÜRKİYE’NİN YATIRIM ORTAMI KONUSUNDA ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER PAYLAŞILDI"

Dombrovskis, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısında Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile verimli bir oturum gerçekleştirdik. Oturum sırasında, Türkiye’nin yatırım ortamı ve gelecekteki fırsatlar konusunda önemli değerlendirmeler paylaşıldı. Uluslararası finans kuruluşları, AB politika hedefleri doğrultusunda somut sonuçlar elde edilmesinde kilit rol oynuyor. Türkiye gibi komşu ülkelerde yürüttükleri çalışmalar son derece önemli."