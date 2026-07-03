Mehmet Şimşek: Tarımın desteklenmesi gerekiyor

Ziraat Bankası, tarım sektörünün tüm paydaşlarını 3 Temmuz 2026 Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda bir araya getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuştu.

Bakan Mehmet Şimşek, “Türkiye ekonomisi aralıksız büyüyor.” dediği konuşmasında şöyle konuştu:

"Tarım her zaman stratejik bir sektör olarak görülmüştür. Eğer stratejik bir sektörse ona göre de desteklenmesi gerekiyor.

TARIMA 938 MİLYAR DESTEK

Tarımın desteklenmesi büyük önem taşıyor. Çünkü fiyat istikrarının sağlanması, gıda güvenliğinin korunması ve sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri tarım sektörü. Bu anlayış doğrultusunda 2026 yılı bütçesinden tarıma 938 milyar liralık kaynak ayrıldı.

ÇİFTÇİYE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Çiftçilerin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla da önemli destekler sağlanıyor. Ziraat Bankası'nın yüzde 40,5 faizle kullandırdığı tarım kredileri, devlet desteği sayesinde çiftçilere yüzde 12 faiz oranıyla sunuluyor. Uygun maliyetli finansman sayesinde tarımsal üretimin daha da güçlenmesi hedefleniyor. Hâlihazırda 1,2 milyon çiftçi, toplam büyüklüğü 1 trilyon liraya ulaşan bu kredilerden yararlanıyor.

GIDANIN ENFLASYONDAKİ YERİ

Gıda harcamaları, hane bütçesinde en büyük kalemlerden biri olmayı sürdürüyor. Hanelerin toplam harcamalarının yaklaşık yüzde 29'unu gıda oluşturuyor. Bu nedenle kalıcı çözüm, üretimi artıracak arz yönlü politikaların hayata geçirilmesinden geçiyor. Sulama yatırımları, arazi toplulaştırma çalışmaları ve organize tarım bölgelerinin yaygınlaştırılması için de kapsamlı destekler veriliyor.

Geçen yıl iklim koşulları nedeniyle tarım sektörü zorlu bir dönem geçirdi. Mevsimsel değişiklikler üretimi olumsuz etkiledi. Bu yıl ise yaşanan bölgesel savaşlara ve çeşitli olumsuzluklara rağmen, geçen yıla kıyasla daha verimli bir tarım sezonu geçirilmesi bekleniyor."