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Mehmetçik 1 metre karın altında nöbette

Terör örgütü PKK'ya son yılların en büyük darbesini indiren, teröristleri inlerinden çıkamaz hale getiren askerler kar kış demeden görevinin başında.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 08:27..
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Mehmetçik bu ülkenin azim ve iradesinin vücut bulmuş halini göstermeye devam ediyor.

Batının ve ABD’nin rüyasını gerçekleştirmemek için eksi dereceleri bulan hava koşullarında dağ tepe gezerek hain terör örgütüne göz açtırmayan Mehmetçik, PKK’lılara dağları dar ediyor.

KAR, TİPİ VE SOĞUK DİNLEMİYOR

Son olarak Kahraman Mehmetçik’in düzenlediği operasyon sırasında çekilen bu video, bu vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne serdi.

Mehmetçik 1 metre karın altında nöbette ViDEO

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