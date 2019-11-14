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Meksika'da 12 kişiye ait parçalanmış ceset bulundu

Plastik poşetlere konulan cesetlerin 7'sinin erkek, 5'inin kadın olduğu öğrenildi.

AA | 14.11.2019 - 11:39..
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Meksika'da, 5'i kadın olmak üzere 12 kişinin parçalanmış cesetlerinin konulduğu plastik poşetler bulundu.

7'Sİ ERKEK, 5'İ KADIN

Guadalajara şehri yakınlarında bir mülkte bulunan 52 poşetten 33'ünün analiz edildiği ve ilerleyen süreçte ceset sayısının artabileceği belirtildi. Söz konusu 33 poşetteki vücut parçalarının tamamının 7'si erkek, 5'i kadın toplam 12 cinayet kurbanına ait olduğu ifade edildi.

41 KİŞİYE AİT CESET BULUNMUŞTU

Eylül ayında, Guadalajara yakınlarında bir kuyuda bulunan 119 poşetteki vücut parçalarının 41 kişiye ait olduğu tespit edilmişti. Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında, şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da 12 kişiye ait parçalanmış ceset bulundu

2019 YILINDA ŞİMDİYE KADAR 26 BİN KİŞİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ

340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu. 120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Ülkede 2017 yılında 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

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