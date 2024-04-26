Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi, her Perşembe Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide merak edilen karakterlerden biri de Nehir oldu.
Azem'in kızı Nehir karakterini canlandıracağı söylentileriyle gündeme gelen Sera Kutlubey, sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirdi.
Cesur pozlarına beğeni yağıyor
Sera Kutlubey'in iddialı pozları takipçilerini harekete geçirdi. İşte binlerce beğeni ve yorum alan o kareler...
26 yaşındaki Sera Kutlubey, 2016 yılında Kehribar dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. Ardından Babam ve Ailesi, İsimsizler, Zalim İstanbul, İyilik dizilerinde de boy gösterdi.
Ardından Plüton’un Düş’üşü isimli romanını çıkardı.