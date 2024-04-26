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İnci Taneleri’nin Nehir’i sosyal medya pozlarıyla mest etti! "Bu ne güzellik"

İnci Taneleri’nin Nehir’i sosyal medya pozlarıyla mest etti! "Bu ne güzellik" Yılmaz Erdoğan'ın Azem karakterine hayat verdiği İnci taneleri dizisine yeni oyuncu geliyor. Azem'in kızı Nehir rolünü üstlendiği söylenen Sera Kutlubey, sosyal medya pozlarıyla adeta nefes kesti.