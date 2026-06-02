Meksika'da öğretmenlerden süresiz grev

Meksika'da eğitim sektörü, son yılların en büyük öğretmen hareketlerinden biriyle karşı karşıya. Ülkenin farklı eyaletlerinden gelen binlerce öğretmen, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ekonomik haklarının genişletilmesi talebiyle süresiz greve giderken başkent Meksiko'da düzenlenen kitlesel gösteriler, hükümetle sendikalar arasındaki gerilimi yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı.

BİNLERCE ÖĞRETMEN ZOCALO MEYDANI'NA YÜRÜDÜ

Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinasyonu (CNTE) öncülüğünde gerçekleştirilen eylemler kapsamında binlerce öğretmen, Meksiko'nun simge noktalarından biri olan Zocalo Meydanı'na doğru yürüyüş düzenledi.

Ülkenin dört bir yanından gelen eğitim çalışanları, öğretmenlerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekmek ve taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla sloganlar eşliğinde meydanda toplandı. Göstericilere çeşitli sivil toplum kuruluşları ve farklı meslek gruplarından vatandaşlar da destek verdi.

HÜKÜMETTEN SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Gösterilerin büyümesi üzerine güvenlik güçleri, Ulusal Saray'ın bulunduğu Tarihi Merkez çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Meydana ulaşımı sınırlandırmak amacıyla beton bloklar ve metal bariyerler yerleştirildi.

Bu önlemler protestocuların tepkisini çekerken, sendika temsilcileri söz konusu uygulamaların demokratik gösteri hakkını kısıtladığını savundu.

SENDİKADAN HÜKÜMETE SERT ELEŞTİRİ

Yürüyüş öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan CNTE'nin Meksika Eyaleti 9. Bölge Temsilcisi Pedro Hernandez, hükümetin protestoculara yönelik yaklaşımını eleştirdi.

Hernandez, öğretmenlerin taleplerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek, meydanın etrafına yerleştirilen beton blokların kabul edilemez olduğunu söyledi. Eğitim emekçilerinin daha iyi ücret ve insanca çalışma koşulları talep ettiğini vurgulayan Hernandez, mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

"İLK DÜDÜĞÜ BİZ ÇALIYORUZ"

Eylemlere yalnızca öğretmenlerin değil, farklı toplumsal kesimlerin de destek verdiğini belirten Hernandez, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yürütülen projelerden etkilenen mahalle sakinleri, nakliyeciler ve çiftçilerin de protestolara katıldığını açıkladı.

Yaklaşan Dünya Kupası organizasyonuna gönderme yapan Hernandez, "Açılış maçına günler kala ilk düdüğü biz çalıyoruz" diyerek, toplumun çözüm bekleyen sorunlarının hala gündemde olduğunu vurguladı.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ NELER?

Özellikle ülkenin güneyindeki Oaxaca, Chiapas ve Guerrero eyaletlerinde güçlü bir örgütlenme ağına sahip olan CNTE, uzun süredir eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal hakları konusunda reform talep ediyor.

Sendikanın öncelikli talepleri arasında öğretmenlerin emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesi, maaşların enflasyona karşı korunacak şekilde artırılması ve eğitim politikalarının öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi yer alıyor.

Öğretmenler ayrıca eğitim bütçesinin artırılmasını ve devlet okullarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesini istiyor.

HÜKÜMET DİYALOG MESAJI VERDİ

Grev dalgasının büyümesi üzerine açıklama yapan Claudia Sheinbaum, öğretmenlerin taleplerine duyarsız kalmayacaklarını belirtti.

Sheinbaum, hükümetin karşılanabilir nitelikteki talepleri hayata geçirmek için çalışacağını ifade ederek, sendikalarla diyalog kanallarının açık tutulacağını söyledi. Sorunların müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını vurgulayan Sheinbaum, taraflar arasında yapıcı bir görüşme sürecinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

GREVİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ MERAK EDİLİYOR

Süresiz olarak ilan edilen grevin ne kadar devam edeceği henüz bilinmezken, milyonlarca öğrenciyi etkileyebilecek eğitim aksaklıkları konusunda endişeler artıyor. Uzmanlar, hükümet ile öğretmen sendikaları arasında kısa sürede uzlaşma sağlanamaması halinde ülke genelinde eğitim faaliyetlerinde ciddi aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Meksika'da gözler şimdi, öğretmenlerin taleplerine ilişkin yürütülecek müzakerelerde ve hükümetin atacağı somut adımlarda olacak.