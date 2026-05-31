Meme kanserinde kemoterapiyi belirleyen test geliştirildi

Kadınların korkulu rüyası meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor.

Meme kanserinde yaşanan yeni gelişme ise tedavi sürecinin daha konforlu olmasını sağlayacak nitelikte.

İngiltere merkezli University College London (UCL) öncülüğündeki çalışmada kullanılan “Prosigna” gen testi, tümörlerdeki 50 genin aktivitesini analiz ederek hastalığın nüks riskini hesaplıyor.

Böylece hangi hastaların kemoterapiye gerçekten ihtiyaç duyduğu daha net belirlenebiliyor.

KATILIMCILARIN 3’TE 2’SİNDEN FAZLASI KEMOTERAPİ OLMADAN TEDAVİ EDİLDİ

Araştırma sonuçlarına göre, düşük risk grubundaki hastaların üçte ikisinden fazlası kemoterapiye gerek kalmadan sadece hormon tedavisiyle başarılı şekilde tedavi edildi. Bu grupta 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 93,7 olarak ölçüldü ve kemoterapi alanlarla benzer seviyede çıktı.

Çalışma, gereksiz kemoterapinin önüne geçilerek hastaların saç dökülmesi, yorgunluk ve bağışıklık baskılanması gibi ağır yan etkilerden korunabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar bu gelişmeyi kişiselleştirilmiş kanser tedavisinde önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

PROSİGNA GEN TESTİ

Prosigna gen testi, hastalardan alınan tümör dokusundaki belirli 50 genin aktivitesini analiz ederek kanserin moleküler alt tipini belirliyor ve kemoterapinin gerekli olup olmadığını belirleme konusunda doktorlara yardımcı olmak için hastalığın tekrarlama risk puanını hesaplıyor.

Çalışma sayesinde, birçok hastanın kemoterapinin fiziksel ve duygusal yükünden ve ayrıca muhtemel uzun vadeli yan etkilerinden korunabileceği öngörülüyor.