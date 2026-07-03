Memur maaş zammı yüzde 13,52 oldu: Hangi ödemeler etkilenecek

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran enflasyonu SSK ve Bağ-Kur maaşlarıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranlarını da etkiledi.

TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyonu sonrası memur maaş katsayısı değiştiği için birçok tutar yeniden güncellenecek.

TÜİK tarafında açıklanan yüzde enflasyon verileriyle emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının yanı sıra 65 yaş, dul, yetim engelli, evde bakım ve SED dahil olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca kişinin alacağı zam oranı da belli oldu.

MEMUR ZAM ORANININ ETKİLEDİĞİ ÖDEMELER

TÜİK tarafında açıklanan enflasyon verileriyle emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının yanı sıra 65 yaş, dul, yetim engelli, evde bakım ve SED dahil olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca kişinin alacağı zam oranı da belli oldu.

AKARYAKIT, SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE ÖTV ZAMMI

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde uygulanan ÖTV tutarları, 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında otomatik olarak artırılacak.

Bu nedenle pompa fiyatları ile sigara ve alkol fiyatlarında zam bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı tavanı halen 63 bin 948,74 lira olarak uygulanıyor.

Memur maaş katsayısının değişmesiyle birlikte bu tutar yükselerek, 72 bin 594,6 lira olacak.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) 6 bin 393 lira olarak ödeniyor.

Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda yeniden hesaplanarak 7 bin 257 lira olarak ödencek.

ENGELLİ AYLIKLARI

Yüzde 40-69 engelli aylığı, 5 bin 103 lira.

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 7 bin 655 lira.

SPE hastalarına yönelik yardım, Tüberküloz veya SSPE hastalarına sağlanan 13 bin 878 lira.

ÇOCUK YARDIMI (SED ÖDEMELERİ)

Okul öncesi çocuk için, 6 bin 592 lira.

İlköğretimde okuyan çocuk için, 9 bin 889 lira.

Ortaöğretimde okuyan çocuk için, 10 bin 548 lira.

Yükseköğrenimdeki çocuk için, 11 bin 867 lira.

EVDE BAKIM YARDIMI

Evde bakım yardımı halen 13 bin 877,23 lira.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DEĞİŞECEK

Bedelli askerlik ücreti ise 416 bin 361 lira 30 kuruştan,

MEMURLARA AİLE YARDIMI

Temmuz ayında memurlara ödenen aile yardımları da yükselecek.

Çalışmayan eş yardımı, 3 bin 154 lira 63 kuruş.

0-6 yaş çocuk yardımı, 693 lira 94 kuruş.

6 yaş üzeri çocuk yardımı, 346 lira 97 kuruş.

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş iki çocuklu memur yardımı, toplamda 4 bin 542 lira 51 kuruş.