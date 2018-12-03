Menbiç'te ABD ile ortak eğitimlerin ikincisi tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin ikincisi gerçekleştirildi
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Menbiç’te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin ikincisi tamamlanmıştır." ifadesi kullanıldı.