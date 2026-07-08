Mercedes, G-Serisi modellerini Almanya dışında üretmek istiyor

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, efsanevi arazi aracının ikonik formunu küçülteceği yeni "g-Class" modelinin üretim yeri için radikal bir değişikliğe gidiyor.

Şirketin 2026 sonrasında yollara çıkarmayı planladığı bu kompakt modelin Almanya yerine Macaristan'daki Kecskemét tesisinde monte edileceği belirtildi.

HEDEF MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK

Mercedes'in bu kararı almasındaki en büyük etkenin Macaristan'daki işletme giderlerinin Almanya'ya kıyasla çok daha düşük olması.

Marka, üretim kapasitesini yıllık 400 bin adede ulaştırmak için Macaristan fabrikasına 1 milyar euro seviyesinde devasa bir yatırım gerçekleştiriyor.

Yapılacak bu genişletme hamlesiyle birlikte Kecskemét tesisi, şirketin Avrupa'daki en büyük üretim üssü haline gelecek.

Fabrikadaki toplam çalışan sayısının da yeni istihdamlarla birlikte 7.500 civarına yükselmesi hedefleniyor.

HEM BENZİNLİ HEM ELEKTRİKLİ SEÇENEK OLACAK

Başlangıçta sadece tamamen elektrikli olarak planlanan küçük G-Serisi, ABD'li bayilerden gelen yoğun talep üzerine benzinli motor seçeneğine de kavuştu.

Tüketiciler için daha erişilebilir bir fiyat etiketi sunması beklenen model, GLB'ye kıyasla arazide çok daha iddialı bir performans sergileyecek.