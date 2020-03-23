1 Merkel'in korona test sonucu negatif çıktı Angela Merkel’in, doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığu açıklandı.

2 O çok yönlü bir kültür adamı: Abidin Dino Ömrü boyunca öfke, sevgi, hüzün her bir duygunun resmini yapan, mutluluğu da resmetmeyi deneyen ressam, karikatürist, yazar ve film yönetmeni Abidin Dino’nun hayat hikayesidir…

3 Abidin Dino kimdir Ömrü boyunca öfke, sevgi, hüzün her bir duygunun resmini yapan, mutluluğu da resmetmeyi deneyen ressam, karikatürist, yazar ve film yönetmeni Abidin Dino’nun hayat hikayesidir…

4 RTÜK, Tele 1 hakkında inceleme başlattı Can Ataklı'nın, EBA üzerinden ders veren öğretmenlerden birinin türbanlı olmasını Tele 1 ekranlarında eleştirmesinin ardından inceleme başlatıldı.

5 Çok yönlü bir kültür adamı: Abidin Dino Sanat adamı Abidin Dino, bugün 107 yaşında. Kitap Ayracı olarak, onu saygı ve sevgi ile anıyoruz…

6 Türkçülük düşüncesinin ebedi savunucusu: Ziya Gökalp “Türkçülük” düşüncesinin ebedi savunucusu, harflere dans ettiren şair, yazar, sosyolog ve siyasetçi Mehmet Ziya Gökalp’in hayat hikayesidir...