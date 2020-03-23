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Merkel'in korona test sonucu negatif çıktı

Angela Merkel’in, doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığu açıklandı.

AA | 23.03.2020 - 19:17..
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, tedavi olduğu doktorunda koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya almıştı.

Kendini tedbir amaçlı karantinaya Merkel'e koronavirüs testi uygulandı.

Test sonucunu, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert açıkladı.

SONUÇ NEGATİF ÇIKTI

Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Bugün (Merkel'e) yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı.

Seibert, Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti.

Merkel'in korona test sonucu negatif çıktı

MERKEL'İN DURUMU İYİ

Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.

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