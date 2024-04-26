Bloomberg: Erdoğan, 9 Mayıs'ta Biden ile görüşecek ABD basını, Beyaz Saray'da düzenlenecek Erdoğan-Biden zirvesine ilişkin bazı ayrıntıları paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

Erdoğan, mayıs ayında, beraberindeki heyetle ABD'ye resmi ziyaret düzenleyecek.

Ziyaret kapsamında Erdoğan, Beyaz Saray'da Biden tarafından ağırlanacak. İkili ve küresel birçok konuyu değerlendirecekler.

Erdoğan-Biden görüşmesi 9 Mayıs'ta

Bloomberg, planlanan zirveye ilişkin, "Erdoğan, mayısta Biden'la Beyaz Saray'da görüşecek." diye yazdı.

Konuya aşina kaynaklara işaret edilen haberde, görüşmenin tarihi 9 Mayıs olarak belirtildi.

Ziyaretin zamanlamasına dikkat çektiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yanı sıra İran-İsrail geriliminin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Görüşmenin, Orta Doğu'da "daha geniş bir çatışmanın yaşanabileceğine" dair endişelerin ardından kayıtlara geçeceği notu paylaşıldı.

İkili ilişkiler masada olacak

Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm boyutlarıyla masaya yatırılacağı görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomik ilişkilerde gelinen noktanın, liderler tarafından ele alınacağı öngörülüyor.

Ticaret hacminde oluşan tablo

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, ABD ile 2021 yılında 27,8 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, 2022 yılında 32,1 milyar dolarla rekor bir düzeye ulaştı. Türkiye lehine 1,65 milyar dolar ticaret fazlası kaydedildi.

100 milyar dolar hedefi

2023 Kasım ayı itibarıyla ticaret hacmi 27.9 milyar dolar olarak kaydedildi. Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması yönünde ortak hedef mevcut.