Mersin'de çöp kamyonunda sıkışan işçi kurtarıldı
Akdeniz ilçesinde çöp kamyonunun hidrolik aksamında sıkışan belediye temizlik işçisi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi 65150 Sokak’ta, belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan L.Ç., çöp kamyonunun hidrolik bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
İTFAİYE MÜDAHALESİYLE KURTARILDI
Yoğun çaba sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan L.Ç.’nin yaralandığı belirlendi. İlk incelemelerde işçinin vücudunda kırık ve ezilmeler oluştuğu tespit edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)