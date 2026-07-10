Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
Mersin'de denizde bulunan erkek cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
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Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarındaki gezi teknesindekiler denizde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerce 55 yaşındaki Yavuz Ç.'ye ait olduğu belirlenen ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.