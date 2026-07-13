Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan drift görüntüleri ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, görüntülerdeki araç ve sürücünün tespit edilmesi için kapsamlı araştırma yapıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ, SÜRÜCÜ YAKALANDI

Ekiplerin saha çalışmaları ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, drift yaptığı belirlenen sürücünün M.Ş. olduğu tespit edildi.

Sürücünün, Kuyuluk Eski Mezitli mevkiinde otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

140 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan işlemler kapsamında sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince drift yaptığı gerekçesiyle 140 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücüye, zorunlu bir neden olmaksızın aracın el frenini çekerek veya farklı yöntemlerle aracın yönünü ani şekilde değiştirdiği ve kendi etrafında döndürdüğü gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı belirtildi.

EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULDU

İdari yaptırımın yanı sıra sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca M.Ş. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.