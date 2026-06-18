Mersin'de kaçırdığı minibüsle kaza yapan şahıs hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde akılalmaz olay...

Silifke-Taşucu hattında çalışan Furkan Gök, idaresindeki yolcu minibüsle Araplı mevkiinde durakta bekleyen Enes Can Özata'yı yolcu olarak aldı.

İçerisinde 12 yolcunun bulunduğu minibüs seyir halindeyken Özata, bir anda şoföre saldırdı.

ARACI ALIP KAÇTI

O sırada aracı durduran Gök, canını kurtarırken kapıları açarak panik yaşayan yolcuların da kaçmasını sağladı.

Minibüsle önce geri manevra yaparak bir araca vuran daha sonra önündeki minibüse çarparak kaçan saldırgan ise bölgeden uzaklaştı.

KAZA YAPTI

Yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve zeytin bahçesine daldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Enes Can Özata'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, bir kadın yolcu ise kaçarken kolundan hafif şekilde yaralandı.

ŞOFÖR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadığı korku dolu anları anlatan şoför Furkan Gök, "Şahıs araca bindikten sonra kendi kendine konuşuyor, garip hareketler sergiliyordu. Bir anda boğazıma sarılarak saldırdı. Aracı güvenli bir şekilde yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye ettim. Bu sırada sürücü koltuğuna geçen şahıs, minibüsü çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı." dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde minibüsteki panik anları, sürücünün ve yolcuların kaçmaları ile şüphelinin araçlara çarparak minibüsle kaçma anları yer aldı.