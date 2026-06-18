Mersin'de kayıp olarak aranıyordu: Kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı

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Mersin'in Mut ilçesine bağlı Aşağı Köselerli Mahallesi’nde ikamet eden ve Sertavul Yaylası’ndaki bir markette çalıştığı öğrenilen Emre Kanat’tan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Mut-Silifke karayolu Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkiinde arama yapan yakınları, gencin şarampoldeki sazlık alandaki çukura motosikletiyle birlikte düşmüş vaziyette buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kanat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cansız bedeni, önce Mut Devlet Hastanesi morguna oradan da ölüm nedeninin kesin tespiti için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.