Mersin'de kuralları ihlal eden sürücülere 3 milyon 202 bin lira ceza

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Güvenlik güçlerinin trafik magandalarına karşı denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre kent genelinde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetimler yapıldı.

Denetimler kapsamında bazı sürücülerin trafikte drift ve akrobatik hareket yaptığı tespit edildi.

3 MİLYON 202 BİN LİRA CEZA

Bu kapsamda 14'ü drift, 27'si akrobatik hareket yapan 41 sürücüye toplam 3 milyon 202 bin lira ceza uygulandı.

Sürücülerin belgelerine 60 gün el konuldu, araçları da 60 gün trafikten menedildi.