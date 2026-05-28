Mersin’de kurbanlıklar kaçtı, renkli kovalamacalar yaşandı

Mersin’in Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde Kurban Bayramı’na özgü ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kesim öncesi kaçan kurbanlık hayvanlar, hem mahalle aralarında hem de trafikte kısa süreli kovalamacalara neden oldu.

Yaşanan anlar güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı.

BOZYAZI’DA SERALAR ARASINDA KOVALAMACA

Bozyazı ilçesi Kaledibi Mahallesi’nde bir aileye ait kurbanlık, kesim hazırlıkları sırasında aniden kaçarak çevrede paniğe neden oldu.

Hayvanı yakalamak için aile bireyleri ve mahalle sakinleri seferber olurken, seralar arasında yaşanan kovalamaca uzun süre devam etti. Zorlu takip sonrası kurbanlık kontrol altına alındı.

TRAFİĞİ KARIŞTIRAN KEÇİ KAÇIŞI

Tarsus ilçesinde ise sahibinin elinden kaçan bir kurbanlık keçi, Gazipaşa Mahallesi’nde üst geçit ve yol güzergâhında kaçışını sürdürerek trafikte kısa süreli aksamalara yol açtı.

Araç sürücüleri ve çevredeki vatandaşların da dahil olduğu kovalamaca sonucunda keçi güçlükle yakalandı.

BAYRAMIN GELENEKSEL MANZARASI

Her yıl Kurban Bayramı’nda yaşanan kaçan kurbanlık görüntüleri bu yıl da Mersin’de ilginç anlara sahne olurken, ortaya çıkan görüntüler izleyenlere hem zor hem de renkli anlar yaşattı.