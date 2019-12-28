Mersin'de otobüs şoförü darbedildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, toplu taşıma şoförü olan 39 yaşındaki Harun Özer, kendisini sıkıştıran araç nedeniyle manevra yaparken, yol kenarındaki kadının eline çarpıp, cep telefonunun düşmesine neden oldu.

ŞOFÖR ZARARIN KARŞILANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

İsmi öğrenilemeyen kadın, otobüse binerek cep telefonunun kırılmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine şoför, zararının şikayet hattı aracılığıyla karşılanabileceğini belirterek, telefon numarası ve aracın plakasını verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

KADININ YAKINI TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

Özer, kullandığı toplu taşıma aracı ile son durağa yanaşırken, genç kadının yakını olduğu öne sürülen kimlikleri saptanamayan 3 kişi el kaldırdı. Özer, adres tarifi soracaklarını sanarak durup kapıyı açınca, 3 kişiden biri tarafından dövüldü.

''ÖZÜR DİLEDİĞİM HALDE BANA BUNU YAPTILAR''

Kendisine 'Kaza yapan sen miydin?' diye soran 3 kişiye 'evet' yanıtını verdikten sonra darbedilmeye başlandığını anlatan Özer, "Evet demeye fırsat kalmadan direkt bana saldırdı, beni darbetti. Diğerleri onu tutarken ben kaçtım. Aracıma bindikten sonra tekrar geldi, yeniden darbetti. Karakola giderek, şikayetçi oldum. Özür dilediğim halde bana bunu yaptılar." dedi.