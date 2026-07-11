Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kelceköy Mahalle yolunda, İ.D. yönetimindeki 33 UH 814 plakalı otomobil ile Abdurrahman Uğur idaresindeki 33 BBH 536 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNE ULAŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kaza alanında güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Abdurrahman Uğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü İ.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.