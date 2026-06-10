Mersin'de sahte doktor yakayı ele verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekipleri, sahte doktoru yakaladı.

Ekipleri Alata Mahallesinde yabancı uyruklu M.B.'nin kendini doktor olarak tanıttığı ve evinde çok sayıda yabancı uyruklu şahsı muayene ettiğini öğrendi.

Ekipler bunun üzerine hızla harekete geçti.

BASKIN YAPILDI

Bu bilgiler üzerine şüphelinin adresine basan polis yaptığı aramada muayenehane haline getirilmiş oda ile çeşitli markalarda 20 koli ilaç ele geçirildi.

EVDE ELE GEÇİRİLENLER

Evden 1 oksijen cihazı, 1 ultrason cihazı ve aparatları, 1 randevu defteri, 2 steteskop, 2 tansiyon ölçme aleti, 2 koter cihazı, 1 sütur malzemesi, 2 kutu bistüri bulundu. Şüphelinin suçtan elde ettiği değerlendirilen 53 bin 550 TL ve 3 bin 880 dolara da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli M.B. deport edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.