Mersin'de sahte doktor yakayı ele verdi
Polisin çalışması sonucu kendisini doktor olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli yakalanırken, yapılan aramada da çok sayıda cihaz ile 20 koli ilaç ele geçirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekipleri, sahte doktoru yakaladı.
Ekipleri Alata Mahallesinde yabancı uyruklu M.B.'nin kendini doktor olarak tanıttığı ve evinde çok sayıda yabancı uyruklu şahsı muayene ettiğini öğrendi.
Ekipler bunun üzerine hızla harekete geçti.
BASKIN YAPILDI
Bu bilgiler üzerine şüphelinin adresine basan polis yaptığı aramada muayenehane haline getirilmiş oda ile çeşitli markalarda 20 koli ilaç ele geçirildi.
EVDE ELE GEÇİRİLENLER
Evden 1 oksijen cihazı, 1 ultrason cihazı ve aparatları, 1 randevu defteri, 2 steteskop, 2 tansiyon ölçme aleti, 2 koter cihazı, 1 sütur malzemesi, 2 kutu bistüri bulundu. Şüphelinin suçtan elde ettiği değerlendirilen 53 bin 550 TL ve 3 bin 880 dolara da el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheli M.B. deport edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.