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Merve Boluğur parasının peşinde

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un, alacak davası dosyası bilirkişiye gitti.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 10:14..
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Merve Boluğur parasının peşinde

Merve Boluğur, "İçimdeki Fırtına" isimli dizide başrol oyuncusu olarak rol almak için davalı yapımcı Aslan Film şirketiyle, 18 Kasım 2016 tarihinde bir sözleşme imzaladı.

110 BİN TL İSTİYOR

Dizi, altıncı bölümün ardından yayından kaldırılınca yapım şirketi de iddiaya göre, 5. ve 6. bölümlerle ilgili ücretini ünlü oyuncuya ödemedi. Merve Boluğur, iki bölümlük oyunculuk ücreti için icra takibi başlattı. Aslan Film yapım şirketi de icra takibine itiraz ederek, 110 bin TL'lik icra takibini durdurdu.

UZMAN BİLİRKİŞİ KARAR VERECEK

Bunun üzerine Merve Boluğur İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne alacak davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Merve Boluğur'un avukatı Ahu Ülgen katılırken, Aslan Film şirketi katılmadı. Mahkeme, yapım şirketine ticari defterlerini sunması için, Merve Boluğur'un da dizinin 5 ve 6 bölümlerinde oyunculuk yaptığına dair delilleri sunması için 2 haftalık kesin süre verdi. Mahkeme, delillerin bildirilmesinin ardından dava dosyasının, medya basın görsel bilirkişi uzmanına gönderilmesine karar verdi. Bilirkişi raporunun ardından mahkeme kararını verecek.

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