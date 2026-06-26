Mesud Pezeşkiyan, Urmiye’de Aşura yas törenine katıldı: Türkçe ağıt çalındı

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Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü 'Kerbela olayı', İslam tarihinin siyasi anlamda en önemli kırılma noktalarından birini oluşturuyor.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olan Kerbela Olayı'nın yıl dönümünde İslam dünyasında yas, anma ve ibadetlerle idrak edilir.

TÜRKÇE AĞIT EŞLİĞİNDE YAS TUTTU

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da, Aşura gecesi Urmiye'deki Hazret Ali ibn Musa el-Ridha Camii’nde düzenlenen yas törenine katıldı.

Mesud Pezeşkiyan burada, diğer katılımcılarla kol kola girerek geleneksel ‘matem’ ritüelini gerçekleştirdi.

Tören sırasında Türkçe ağıt çaldı.

MATEM RİTÜELİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Objektiflere yansıyan o görüntüler, medyada geniş yankı uyandırdı.

Paylaşılan görüntülerde, Pezeşkiyan'ın siyah yas kıyafetleri içindeki katılımcılarla birlikte cami içinde ritmik adımlarla ilerleyerek ve göğsüne vurarak yas tuttuğu anlar yer aldı.

MATEM AYI VE AŞURA GÜNÜ

Aşura, Şii Müslümanlar için Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinin anıldığı en önemli yas günlerinden biridir.

Geleneksel matem törenleri, özellikle İran'da kitlesel katılım ve dini-siyasi birlik vurgusuyla yapılır.