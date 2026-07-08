Mesud Pezeşkiyan'dan ABD'ye Dünya Kupası tepkisi

ABD'deki Dünya Kupası'nın yankıları sürüyor...

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan maçlara yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD yönetiminin Dünya Kupası ev sahibi olarak sergilediği tutumu "Washington'un dış politika anlayışının bir yansıması" olarak yorumladı.

"İRAN BÖYLE OYUNLARI REDDEDİYOR"

İran Cumhurbaşkanı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"ABD hükümetinin Dünya Kupası ev sahibi olarak tutumu, tanıdık dış politikasını izliyor. Kuralları esnetmek, rakipleri zorbalıkla sindirmek, engeller çıkarmak ve hile yapmak. Bu onların oyun planı. İran böyle oyunları reddediyor. Biz haklarımız için kararlılıkla duruyoruz."

ABD'nin Bosna-Hersek’e karşı oynanan maçta kırmızı kart gören ABD’li oyuncu Folarin Balogun’un cezasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından askıya alınması uluslararası tepki çekmişti.