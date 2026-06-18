Mezuniyetine bir hafta kala lösemi yeniden nüksetti: Elvin için kök hücre seferberliği

Edirne’de yaşayan ilkokul öğrencisi Elvin Göker, hastalığı yenip eğitimine devam ederken hayalini kurduğu mezuniyet gününe sadece bir hafta kala yeniden lösemi teşhisiyle karşı karşıya kaldı.

Daha önce babasından yapılan yarı uyumlu kök hücre nakliyle iyileşen Elvin’in hastalığının tekrar ortaya çıkması, ailesini ve yakın çevresini derin üzüntüye boğdu.

İYİLEŞME UMUDU YERİNİ YENİDEN TEDAVİ SÜRECİNE BIRAKTI

2024 yılının Eylül ayında lösemi teşhisi konulan Elvin Göker’in tedavisine İstanbul’da başlanmış, uygun verici bulunamayınca babasından yapılan yarı uyumlu nakil ile süreç devam etmişti.

Tedaviye olumlu yanıt veren küçük Elvin, taburcu edilerek evinde eğitim hayatını sürdürmeye başlamıştı. Ancak rutin kontroller sırasında kanında yeniden hastalık hücrelerine rastlanmasıyla süreç tekrar ağırlaştı.

MEZUNİYET HAYALİ YARIM KALDI

1. sınıf öğrencisi Elvin’in en büyük hayallerinden biri olan mezuniyet töreni, hastalığın nüksetmesi nedeniyle gerçekleşemedi. Hazırlıkları tamamlanan mezuniyet töreninde kep atıp balon uçurma hayali yarım kaldı.

Okul yönetimi ve arkadaşları töreni gerçekleştirirken Elvin, hastane odasından görüntülü bağlantıyla törene katıldı.

AİLE: “DÜNYAMIZ BAŞIMIZA YIKILDI”

Elvin’in annesi Ayşe Göker, yaşadıkları süreci gözyaşları içinde anlattı. İlk teşhisin ardından büyük bir mücadele verdiklerini belirten anne Göker, uygun donör bulunamayınca babadan yarı uyumlu nakil yapıldığını ifade etti.

Nakil sonrası her şeyin yolunda gittiğini ancak hastalığın yeniden ortaya çıkmasıyla sürecin başa döndüğünü söyleyen Göker, ikinci kez aynı acıyı yaşadıklarını dile getirdi.

YENİDEN KÖK HÜCRE ARANIYOR

Aile, Türkiye’de ve yurt dışında yapılan tüm taramalara rağmen uygun kök hücre bağışı bulunamadığını belirtti. Elvin’in yeniden yoğun tedavi sürecine alındığı, uygun verici bulunması halinde yeni bir nakil planlandığı aktarıldı.

Anne Göker, en büyük ihtiyaçlarının maddi destek değil, kök hücre bağışı olduğunu vurgulayarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

“SADECE BİR KAN DAMLASI UMUT OLUR”

Elvin’in annesi, herkesin kök hücre bağışçısı olmasının hayati önem taşıdığını belirterek, “Bir kan damlası birçok hayatı değiştirebilir.” ifadeleriyle çağrısını yineledi.

Aile, bağışın yalnızca Elvin için değil, tüm lösemi hastaları için umut olduğunu söyledi.

OKULDAN VE ÖĞRETMENLERDEN DESTEK

Elvin’in eğitim gördüğü okulun öğretmenleri ve yöneticileri de sürece destek vererek kök hücre bağışı çağrısında bulundu. Öğrencinin yeniden sağlığına kavuşması için toplumun duyarlılığına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

“BELKİ ARAMIZDAKİ BİR BAĞIŞ HAYAT KURTARACAK”

Öğretmenler, kök hücre bağışının önemine dikkat çekerek, toplumda farkındalığın artması gerektiğini ifade etti. Bir bağışın, Elvin ve onun gibi birçok çocuk için hayata dönüş anlamı taşıdığı belirtildi.