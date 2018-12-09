MHP 12’si il 152 belediye adayını açıkladı

MHP, 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı.
MHP’nin açıklamış olduğu belediye başkan adayları şöyle:
Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar İL Fatih ÇETİNKAYA
Aksaray Merkez Aksaray İL Sefer ALKAN
Amasya Merkez Amasya İL Mehmet SARI
Bayburt Merkez Bayburt İL Hükmü PEKMEZCİ
Bilecik Merkez Bilecik İL Akın ATAKAN
Bingöl Merkez Bingöl İL Mehmet Ziya BUYANKARA
Bitlis Merkez Bitlis İL Mehmet YILMAZ
Edirne Merkez Edirne İL Recep KOZAN
Gümüşhane Merkez Gümüşhane İL Sabri VARAN
Iğdır Merkez Iğdır İL İsa Yaşar TEZEL
Yalova Merkez Yalova İL Murat ASLANHAN
Yozgat Merkez Yozgat İL Mehmet ERDEMİR
Adıyaman Besni Çakırhüyük BELDE Miktat ÇETİN
Afyonkarahisar Çay Çay İLÇE Hüseyin ÇAĞRI
Afyonkarahisar Çay Pazarağaç BELDE Adem BULUT
Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan BELDE Ömer ŞAHİN
Afyonkarahisar Kızılören Kızılören İLÇE Alİ EROL
Afyonkarahisar Merkez Çıkrık BELDE Lokman ÇETİNAKTI
Afyonkarahisar Merkez Fethibey BELDE Mustafa ÖZDEMİR
Afyonkarahisar Merkez Işıklar BELDE Erol ÖZAĞIL
Aksaray Güzelyurt Ihlara BELDE İsmail YILMAZ
Aksaray Güzelyurt Selime BELDE Turgut YAYATAN
Aksaray Merkez Topakkaya BELDE Harun OFLAZ
Aksaray Merkez Yenikent BELDE Mehmet Emin YUMUŞAK
Ardahan Göle Göle İLÇE İbiş UYMAZ
Ardahan Göle Köprülü BELDE Farız TAŞDEMİR
Bartın Merkez Hasankadı BELDE Şeref İMİROĞLU
Bartın Merkez Kozcağız BELDE Savaş BUYURMAN
Bartın Ulus Kumluca BELDE İsmail CAN
Bayburt Demirözü Gökçedere BELDE Yavuz BAKIR
Bilecik Bozüyük Bozüyük İLÇE Oğuz SERTLER
Bilecik Merkez Vezirhan BELDE Hüseyin OCAK
Bilecik Söğüt Söğüt İLÇE İsmet SEVER
Bingöl Kiğı Kiğı İLÇE Nazif HASSOYLU
Bingöl Yayladere Yayladere İLÇE Mehmet DURANSEL
Bingöl Yedisu Yedisu İLÇE Ömer İSEN
Bitlis Adilcevaz Adilcevaz İLÇE Ceyhan BATAR
Bitlis Tatvan Tatvan İLÇE Abdulkerim AKAY
Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık İLÇE Ersin ERCAN
Bolu Merkez Karacasu BELDE Halit BELEN
Bolu Yeniçağa Yeniçağa İLÇE Zeki Mustafa EGECİ
Burdur Karamanlı Karamanlı İLÇE Filiz ŞENER TÜRKOĞLU
Burdur Yeşilova Yeşilova İLÇE Ömer ATASOY
Çanakkale Çan Terzialan BELDE Arif YUMUŞAK
Çanakkale Gelibolu Gelibolu İLÇE Mehmet ELİGÜL
Çankırı Eldivan Eldivan İLÇE Nusrettin GÖKÇER
Çankırı Kızılırmak Kızılırmak İLÇE Bahattin GÜLER
Çankırı Şabanözü Şabanözü İLÇE Mustafa KARAKAYA
Düzce Çilimli Çilimli İLÇE Ömer DEMİRTAŞ
Düzce Yığılca Yığılca İLÇE Rasim ÇAM
Edirne Havsa Havsa İLÇE Tefik ALTIPARMAK
Edirne Lalapaşa Lalapaşa İLÇE Mehmet Vedat KUŞOĞLU
Edirne Meriç Küplü BELDE Ali TÜKEL
Edirne Süloğlu Süloğlu İLÇE Aydemir ARSLAN
Edirne Uzunköprü Uzunköprü İLÇE Şahin ŞENGÜL
Edirne Uzunköprü Kırcasalih BELDE Kenan HELEMAN
Elazığ Ağın Ağın İLÇE Ali USLU
Elazığ Palu Beyhan BELDE Bayram ÖZTÜRK
Erzincan Merkez Yaylabaşı BELDE Şefik TAŞKIRAN
Erzincan Çayırlı Çayırlı İLÇE Oktay EFE
Erzincan Otlukbeli Otlukbeli İLÇE Yusuf TEKTAŞ
Erzincan Tercan Çadırkaya BELDE Sait DURGUN
Erzincan Tercan Kargın BELDE Yunus TÜRKMEN
Erzincan Tercan Mercan BELDE Bayram BİLİCİ
Giresun Merkez Duroğlu BELDE Halil ÇETİN
Gümüşhane Kelkit Öbektaş BELDE Yemen DEMİR
Gümüşhane Köse Köse İLÇE Turgay KESLER
Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy BELDE Çetin Rıza TANIŞ
Gümüşhane Şiran Şiran İLÇE Mutlu ÖZEL
Gümüşhane Şiran Yeşilbük BELDE Sezai DOĞAN
Gümüşhane Torul Torul İLÇE Evren Evrim ÖZDEMİR
Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu İLÇE Bayram Ali BALLI
Iğdır Merkez Melekli BELDE Eray ÇOŞAR
Isparta Eğirdir Sarıidris BELDE Ramazan PALA
Isparta Merkez Kuleönü BELDE Sezayi ÇAKIR
Isparta Merkez Savköy BELDE Mustafa AVŞAR
Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç İLÇE Sefa ARIKAN
Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar BELDE Halil TOPRAK
Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar BELDE Memiş KAYNAK
Isparta Yalvaç Yalvaç İLÇE Halil Hilmi TÜTÜNCÜ
Karabük Yenice Yortan BELDE Ali ŞIK
Kastamonu İhsangazi İhsangazi İLÇE Hayati SAĞLIK
Kırıkkale Delice Delice İLÇE Soner MAZILIGÜNEY
Kırıkkale Keskin Keskin İLÇE Mustafa Alp SÜLSİPİROĞLU
Kırıkkale Merkez Hacılar BELDE Mehmet KOYUNCU
Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz BELDE Birol ÖZBAY
Kırklareli Vize Çakıllı BELDE Mehmet BAYRAM
Kırşehir Çiçekdağı Köseli BELDE Bekir YILMAZ
Kırşehir Kaman Kurancılı BELDE Erdoğan TEKELİ
Kırşehir Merkez Özbağ BELDE Rasim ARAZAY
Kütahya Altıntaş Altıntaş İLÇE Mehmet AKBUNAR
Kütahya Aslanapa Aslanapa İLÇE Gökhan GÜREL
Kütahya Domaniç Çukurca BELDE İlyas TOSUN
Kütahya Gediz Gediz İLÇE Mehmet OYAN
Kütahya Gediz Gökler BELDE Yüksel ARIK
Kütahya Gediz Yenikent BELDE Mehmet KARACA
Kütahya Merkez Seyitömer BELDE Halil ÖZTÜRK
Kütahya Simav Çitgöl BELDE Yüksel ÜNAL
Nevşehir Avanos Avanos İLÇE Mustafa Kenan SARITAŞ
Nevşehir Merkez Göreme BELDE Ömer EREN
Nevşehir Merkez Kaymaklı BELDE Harun ÇEKİÇ
Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük BELDE Burhanettin KARAKETİR
Nevşehir Kozaklı Kozaklı İLÇE Celalettin GÜVEN
Nevşehir Merkez Uçhisar BELDE Ali KARASLAN
Niğde Bor Bahçeli BELDE Bülent GÖZÜPEK
Niğde Çiftlik Çiftlik İLÇE Fazlı KOÇ
Niğde Çiftlik Azatlı BELDE Rasim AYDIN
Niğde Çiftlik Bozköy BELDE Kemal BEŞER
Niğde Çiftlik Divarlı BELDE Mustafa BALCAN
Niğde Merkez Aktaş BELDE Erdoğan ŞEVENK
Niğde Merkez Alay BELDE Hacı Mehmet VAROL
Niğde Merkez Bağlama BELDE Murat KARAKUZU
Niğde Merkez Hacıabdullah BELDE Recep DOĞMUŞ
Niğde Merkez Karaatlı BELDE Faik OKUMUŞ
Niğde Merkez Kiledere BELDE İsmet EVLENDİ
Niğde Merkez Konaklı BELDE Maksut ÖZÇELİK
Niğde Merkez Orhanlı BELDE Şükrü ÖZDEMİR
Niğde Ulukışla Ulukışla İLÇE Ali ÜNKESEN
Rize Derepazarı Derepazarı İLÇE Selim METİN
Rize Hemşin Hemşin İLÇE Muhammet SAĞLAM
Rize İkizdere İkizdere İLÇE Hakan KARAGÖZ
Rize İyidere İyidere İLÇE Osman METE
Sivas Doğanşar Doğanşar İLÇE Halil BALIK
Sivas Gemerek Gemerek İLÇE Yurt KOÇ
Sivas Gemerek Sızır BELDE Ali TAMER
Sivas Gölova Gölova İLÇE Halil ÖNGE
Sivas Gürün Gürün İLÇE Nami ÇİFTÇİ
Sivas Hafik Hafik İLÇE Selahattin ÇUHADAROĞLU
Sivas Kangal Kangal İLÇE Eren Derviş AKPINAR
Sivas Koyulhisar Koyulhisar İLÇE Osman EPSİLELİ
Tokat Erbaa Gökal BELDE Osman AKBULUT
Tokat Erbaa Karayaka BELDE Sebahattin ŞENEL
Tokat Niksar Serenli BELDE Nurettin KELEŞ
Tokat Pazar İLÇE Oğuz KELEŞ
Tokat Reşadiye Bereketli BELDE Necaattin ŞAHİN
Tokat Reşadiye Bozçalı BELDE Bolhan DURMUŞ
Tokat Reşadiye Cimitekke BELDE Erol AYDIN
Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt İLÇE Muhsin YILMAZ
Tokat Zile Zile İLÇE Ali ÖZGAN
Yalova Armutlu Armutlu İLÇE Mustafa TOKAT
Yalova Çınarcık Teşvikiye BELDE Mustafa NURTEN
Yalova Merkez Kadıköy BELDE Muhsin GÜRKAL
Yozgat Aydıncık Aydıncık İLÇE Selahattin ÖZDEMİİR
Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan İLÇE İbrahim TAMER
Yozgat Çandır İLÇE Mehmet Emin MURAT
Yozgat Çayıralan Çayıralan İLÇE Kıyasi BAŞGÜL
Yozgat Kadışehri Kadışehri İLÇE Mustafa DOĞRU
Yozgat Saraykent Ozan BELDE Mustafa CANSEVER
Yozgat Sarıkaya Sarıkaya İLÇE Ömer AÇIKEL
Yozgat Aydıncık Baydiğin BELDE Ünal KARACA
Yozgat Boğazlıyan Sırçalı BELDE Erhan TANIŞ
Yozgat Sorgun Gülşehri BELDE Aziz KAYA