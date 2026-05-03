Miami Grand Prix’sinde zafer Kimi Antonelli’nin

ABD'nin 5.4 kilometrelik Miami International Autodrome’da 57 tur üzerinden koşulan yarış, daha ilk turlardan itibaren kaotik anlara sahne oldu.

Startın hemen ardından Max Verstappen temas sonucu spin atarak gerilere düşerken, Charles Leclerc liderliği ele geçirdi.

Pole pozisyonundan start alan Antonelli, 4. turda liderliği alsa da Leclerc’ten hızlı bir yanıt geldi. 5. turda yaşanan kazalar sonrası güvenlik aracı piste girerken, yarış 12. turda yeniden başladı. Bu süreçte McLaren Formula 1 Team pilotu Lando Norris liderliği aldı.

SORUNA RAĞMEN ZİRVEYE UZANDI

Pit stopların ardından temposunu artıran Antonelli, 29. turda yeniden zirveye çıktı. Yarışın son bölümünde vites kutusu sorunu yaşamasına rağmen liderliğini koruyan genç pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin en önemli zaferlerinden birine imza attı.

Yarışı Norris ikinci sırada tamamlarken, takım arkadaşı Oscar Piastri üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Formula 1’de sezonun bir sonraki durağı ise Kanada Grand Prix olacak.