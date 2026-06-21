Michal Gasparik'ten Fenerbahçe eşleşmesi hakkında çarpıcı yorum!

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmayı 21-22 Temmuz tarihlerinde Kadıköy'de oynayacak.

Rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek.

"FENERBAHÇE SİSTEM AÇISINDAN GÜÇLÜ DEĞİL"

Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik eşleşmeyi değerlendirdi.

Polonya basınından Polsat Sport'a konuşan Gasparik, Fenerbahçe'nin oyununun sisteme değil, yıldızlara ve bireysel kaliteye dayandığını öne sürerek, "Fenerbahçe hiçbir zaman sistem açısından güçlü bir takım olmadı. Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor. Kadrolarının nasıl olacağını henüz bilmiyoruz. Sezon öncesi antrenmanları yapacaklar ve hazırlık maçlarındaki performanslarını göreceğiz. İlk on birde kimler vardı ve onlara kimler katılacak... Kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

"GRUP AŞAMASINI HAYAL EDİYORUZ"

Slovak teknik adam "Gornik'in 2026/2027 sezonunda Avrupa için hedefi nedir?" sorusunu "Hepimiz grup aşamasını hayal ediyoruz. Ancak şimdilik bu iki ayaklı eşleşmeye odaklanmalıyız. Benim küçük hedefim, ikinci maçta bir şeyler için mücadele edebilmemiz." diyerek yanıtladı.

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR MARKA"

Gornik Zabrze'nin yardımcı antrenörü Szymon Matuszek ise Fenerbahçe ile eşleşmeleri hakkında "Büyük bir marka, güçlü isimler, Avrupa haritasında güçlü bir kulüp. Kesinlikle büyük bir meydan okuma olacak." dedi.

"KANTE TEK BAŞINA MAÇ KAZANDIRAMAZ"

Polonya temsilcisinin 33 yaşındaki stoperi Rafal Janicki, sarı lacivertli takımda Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio gibi yıldız oyuncuların bulunduğunun hatırlatılması üzerine "Kante etkileyici ama tek başına maç kazandıramaz, Messi ise kazandırabilir. Fenerbahçe'nin Messi tarzında oynayan, tek başına maç kazandırabilecek oyunculara sahip olmayacağına güveniyorum. Bu tür oyuncular en tehlikeli olanlardır." diye konuştu.

"FENERBAHÇE BİZİ HAFİFE ALABİLİR"

Deneyimli savunma oyuncusu, Fenerbahçe'nin kendilerini hafife alabileceği ileri sürdü ve "Belki de Gornik'e bir antrenman maçı gibi yaklaşacaklar, belki de çok hazırlıklı olmayacaklar ve bu da bizim onlara 'yumruk atmamız' için bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.