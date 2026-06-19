Milan Skriniar, Fenerbahçe için erken dönüyor

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi ve yeni başkan Aziz Yıldırım döneminde futbol yapılanmasının önemli bir parçası tamamlandı.

Kartal'ın resmen açıklandığı programda Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, takımın kaptanı Milan Skriniar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TATİLİNİ YARIDA KESİP DÖNECEK"

Skriniar ile yaptıkları görüntülü konuşmayı anlatan Oğuz Çetin, "Kaptanımız Milan Skriniar tatil programını yapmış, önceki teknik heyetin verdiği programa göre daha ileri bir tarihteydi. Bugün kendisiyle görüntülü görüşme yaptık. Duygularımızı ve beklentilerimizi dile getirdik, çok mutlu oldu. Hemen tatilini yarıda kesip '22-23’ünde sağlık kontrollerinde orada olacağım' dedi." ifadelerini kullandı.

SAMANDIRA'DA 'GÜÇLÜ BAĞ' VURGUSU

Çetin, ayrıca oyuncularla güçlü bir bağ kuracaklarını, birlik ve beraberliği Samandıra’da yeniden oluşturacaklarını ve bunun tribünlere ile sahadaki oyuna yansıyacağını vurguladı.