Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor

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Siyasetin gündemi yoğun...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 3'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak.

Beştepe'de yapılacak toplantının en önemli başlığı ABD-İran barışı.

ORTA DOĞU'DA YAŞANAN GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Ankara, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

MGK toplantısında Washington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alınacak.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS PROVOKASYONLARI MASADA OLACAK

ABD-İran anlaşmasına dair provokatif açıklamalar yapan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları konuşulacak.

Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar da masada olacak.

TÜRKİYE, BÖLGEDEKİ DURUMU HASSASİYETLE İZLİYOR

Soykırımcı İsrail ile yakınlaşan Rum Yönetimi'nin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını "Ada'da yakılmak istenen fitne ateşi" olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor.

Toplantıda Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar konuşulacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye hedefi de kurulun gündeminde.

Devletin ilgili kurumları, terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor.

Hem bu çalışmalar hem de sahadaki son durum toplantıda değerlendirilecek.

SURİYE VE IRAK

Suriye ve Irak'taki gelişmeler görüşülecek.

MGK toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nin hazırlıklarının masaya yatırılması da bekleniyor.