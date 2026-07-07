Milli hava araçlarımız NATO Zirvesi için gökyüzünde

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu kapsamında Türk savunma sanayisinin milli hava araçları Kahramankazan'da gökyüzüyle buluştu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen resepsiyonda, NATO Zirvesi kapsamında savunma sanayisinin önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN GÖZBEBEKLERİ GÖKYÜZÜNDE

Kara, deniz ve hava platformlarının sergilendiği organizasyonda, Türk savunma sanayisinin hava gücünü temsil eden yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, ANKA III insansız savaş uçağı, GÖKBEY genel maksat helikopteri, ATAK taarruz helikopteri ile Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Programın dikkat çeken anlarından biri ise ANKA III'ün HÜRJET ve HÜRKUŞ-II ile gerçekleştirdiği kol uçuşu oldu.