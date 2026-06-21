Milli tekvandocular, Altay Dili Ülkeleri Şampiyonası'nda mücadele edecek
Dünya Tekvando Federasyonu bünyesinde kurulan Altay Dili Tekvando Birliğinin ilk organizasyonu Kazakistan'da gerçekleşecek.
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Türkiye Tekvando Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek Altay Dili Ülkeleri Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, Dünya Tekvando Federasyonu bünyesinde kurulan Altay Dili Tekvando Birliğinin ilk organizasyonu Kazakistan'da yapılacak.
ASTANA'DA YAPILACAK
Altay Dili Ülkeleri Gençler ve Büyükler Tekvando Şampiyonası, 22-23 Haziran tarihlerinde başkent Astana'da düzenlenecek.
53 MİLLİ SPORCU MÜCADELE EDECEK
Şampiyonaya birlik üyesi ülkeler Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moğolistan, Azerbaycan, Güney Kore, Japonya ve Rusya'dan sporcular katılacak.
Türkiye, organizasyonda 53 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)