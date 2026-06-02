Milyarderlerin serveti bir ayda 220 milyar dolar arttı

Küresel piyasalardaki yükseliş ve teknoloji şirketlerindeki değer artışları, dünyanın en zengin isimlerinin servetlerini büyütmeye devam ediyor.

Son verilere göre milyarderlerin toplam serveti, son bir ayda 220 milyar dolar arttı.

Yapay zeka, bulut bilişim ve teknoloji hisselerindeki yükselişin, dünyanın en zengin isimlerinin servetlerindeki artışta önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Uzmanlar, teknoloji sektöründeki yatırımların küresel servet dağılımını etkilemeye devam ettiğini ifade ediyor.

Forbes’un hesaplamalarına göre mayıs ayında tarihin en zengin insanı Elon Musk, bir servet rekoruna yaklaştı.

ELON MUSK

Dünyanın en zengin kişileri sıralamasında ilk sırada yer alan Elon Musk'ın serveti 823 milyar dolara yükseldi.

Musk'ı teknoloji dünyasının önde gelen isimleri takip etti.

LARRY PAGE

Listede ikinci sırada 305 milyar dolarlık servetiyle Google'ın kurucularından Larry Page yer aldı.

LARRY ELLISON

Onu 295 milyar dolarla Oracle'ın kurucusu Larry Ellison izledi.

SERGEY BRIN

Google'ın bir diğer kurucusu Sergey Brin ise 281 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada bulunuyor.

JEFF BEZOS

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 269 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer aldı.

MURAT ÜLKER BİRİNCİLİĞİNİ KORUDU

Forbes Türkiye verilerine göre, mayıs ayı sonunda Türkiye'de yaşayan en zengin isim 5,2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu.