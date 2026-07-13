MINI, üretiminin 25. yılını kutluyor: Karşınızda Oxford Edition

İngiliz ikonik otomobil üreticisi MINI, 2001 yılından bu yana devam eden modern üretim geçmişinin 25. yıl dönümünü özel bir versiyonla taçlandırıyor.

Markanın köklü geçmişine sadık kalınarak tasarlanan MINI Cooper Oxford Edition, Goodwood Hız Festivali'nde otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.

ÇEYREK ASIRLIK GEÇMİŞE ÖZEL DIŞ TASARIM

Yeni özel seri, beyaz kontrast tavanı üzerinde yer alan modern Union Jack İngiliz bayrağı tasarımıyla ilk bakışta kendini belli ediyor.

Araçta gövde rengiyle uyumlu 18 inçlik iki tonlu Slide Spoke jantlar ve beyaz yan ayna kapakları standart olarak sunuluyor.

Kullanıcılar bu özel modeli Chili Red, Indigo Sunset Blue ve Blazing Blue olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tercih edebilecek.

Otomobil boyunca uzanan kırmızı ve beyaz renkli şeritler ise dış tasarımdaki sportif görünümü tamamlıyor.

İÇ MEKANDA İNGİLİZ ESİNTİSİ

İç mekanda da devam eden Union Jack teması, direksiyon simidinin tabanında ve özel tasarlanmış paspaslarda kendisini gösteriyor.

Sürücü tarafında İngiliz bayrağı yer alırken, yolcu tarafındaki paspasta ise damalı yarış bayrağı deseni kullanılıyor.

Yalnızca Cooper versiyonuyla satın alınabilecek olan MINI Oxford Edition, eylül ayında Avrupa genelinde satışa çıkacak.

Modelin İngiltere pazarındaki başlangıç fiyatı ise 30 bin 120 sterlin olarak açıklandı.