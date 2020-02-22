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Minibüs, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 13 yaralı

Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyona, minibüsün çarptığı kazada 13 kişi yaralandı.

DHA | 22.02.2020 - 06:25..
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Aksaray-Ankara karayolunun 3'üncü kilometresinde, Şanlıurfa'dan İstanbul istikametine giden Kasım Peltek (32) yönetimindeki 63 AAB 063 yönetimdeki minibüs, kırmızı ışıta bekleyen Yavuz Özdemir'in (35) kullandığı 34 KZ 61 39 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Minibüs, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 13 yaralı

13 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kasım Peltek ile minibüsteki Ayhan Eskimiş (35), Recep Çelik (22), Anise Yetkin (61), Nuray Yetkin (5), Emine Arıkçı (22), Abdullah Kazak (26), Nusret Keskin (14), Cenap Arıkçı (1), Lütfü Çelik (35), Cengiz Çakmak (32), Hadi Çelik (47) ile oğlu Veli Çelik (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Minibüs, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 13 yaralı

Minibüste sıkışan Hadi Çelik, itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hadi Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 13 yaralı

Minibüs, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 13 yaralı

Minibüs, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 13 yaralı

Minibüs, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 13 yaralı

Minibüs, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 13 yaralı

Minibüs, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 13 yaralı

Minibüs, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 13 yaralı

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