Mısır'ın İsrail sınırındaki üs çalışmaları gerginlik yarattı

Mısır’ın İsrail sınırına yakın Kuzey Sina bölgesinde yer alan el-Goura Hava Üssü’nde yürüttüğü kapsamlı genişletme ve altyapı çalışmaları, bölgedeki diplomatik gerilimi yeniden gündeme taşıdı. İsrail basını, üssün askeri kapasitesinin artırıldığı yönünde haberler yayımlarken Kahire yönetimi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SINIR HATTINDA YOĞUN ASKERİ FAALİYET İDDİASI

İsrail merkezli bazı medya kuruluşları, el-Goura Hava Üssü’nde pist uzatma, hangar inşası ve lojistik tesislerin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını öne sürdü. Söz konusu iddialarda, üssün savaş uçakları ve ağır nakliye helikopterleri için uygun hale getirildiği ileri sürüldü.

Haberlere göre, Kuzey Sina’daki tesisin İsrail sınırına yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunması, gelişmelere yönelik endişeleri artırdı.

PİST UZATMA VE YENİ ALTYAPI İNŞASI

İsrail basınında yer alan analizlerde, el-Goura Hava Üssü’nde askeri kapasiteyi artırmaya yönelik bir dizi çalışmanın sürdüğü iddia edildi. Bu kapsamda pistlerin uzatıldığı, korunaklı uçak sığınaklarının inşa edildiği ve yakıt ile mühimmat depolarının yenilendiği öne sürüldü.

Ayrıca lojistik destek tesisleri ve tahkim edilmiş yapıların da proje kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

HELİKOPTER VE ÖZEL KUVVET İDDİALARI

Bazı haberlerde, üste Rus yapımı Ka-52 saldırı helikopterleri ile ağır nakliye helikopterlerinin konuşlandırılabileceği ileri sürüldü. Black Hawk tipi helikopterlerin de özel kuvvet sevkiyatlarında kullanılmak üzere bölgeye yerleştirilebileceği iddialar arasında yer aldı.

İSRAİL’DEN “BARIŞ ANLAŞMASI İHLALİ” ELEŞTİRİSİ

İsrail basını, söz konusu faaliyetleri bölgedeki barış anlaşmalarına aykırı bir gelişme olarak yorumladı. İsrailli yetkililerin, Sina’daki askeri hareketliliğin dikkatle izlendiği yönünde açıklamalar yaptığı aktarıldı.

İsrail’in Washington Büyükelçisi’nin de gelişmeleri “ciddi bir ihlal” olarak nitelendirdiği ve inşa edilen altyapının “saldırı kapasitesine işaret ettiği” yönünde değerlendirmede bulunduğu iddia edildi.

KAHİRE İDDİALARI REDDETTİ

Mısır makamları ise İsrail basınında yer alan haberleri reddederek, el-Goura Hava Üssü’ndeki çalışmaların askeri amaçlı bir yığınak olmadığını savundu. Kahire yönetimi, yürütülen faaliyetlerin bölgesel güvenlik ihtiyaçları, turizm altyapısı ve yatırım projeleri kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

ABD İLE GÖRÜŞMELER GÜNDEMDE

İsrail tarafının konuyu ABD yönetimiyle görüştüğü ve Washington’dan, barış anlaşmasının garantörü olarak Kahire üzerinde diplomatik baskı kurmasını talep ettiği de öne sürüldü. Bu görüşmelerin, bölgedeki tansiyonun seyrine ilişkin yeni bir diplomatik süreci tetikleyebileceği yorumları yapılıyor.

BÖLGEDE GERİLİM YAKINDAN İZLENİYOR

Ortadoğu’da son dönemde artan jeopolitik gerilimler, Sina Yarımadası’ndaki askeri hareketliliği daha da kritik hale getirirken, el-Goura Hava Üssü’ne ilişkin iddialar bölgesel dengeler açısından dikkatle takip ediliyor. Taraflardan gelecek yeni açıklamaların, diplomatik ilişkilerin seyrini belirlemesi bekleniyor.