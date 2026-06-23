MİT Başkanı İbrahim Kalın, Saddem Hafter ile Libya'da görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Libya'nın Bingazi kentinde bir araya geldi.
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Libya'da sürpriz görüşme...
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ülke içinde ve dışında yoğun temaslarını sürdürüyor.
Ülkenin güvenliği için yoğun bir çalışma yürüten Kalın, bu kapsamda önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi.
LİBYA'DA HAFTER İLE GÖRÜŞTÜ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile görüştü.
ÜLKEDEKİ SON DURUM ELE ALINDI
Görüşmede, Libya’daki barış ortamının devamı ile Libya’nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı.
İKİLİ İLİŞKİLERE VURGU YAPILDI
Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede, çeşitli alanlarda iş birliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)