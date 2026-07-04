ABD’de gösteri yapan paraşütçü tribüne çakıldı
Kaliforniya eyaletinde ABD bayrağı ile gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada tribüne çakıldı. Paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
ABD’de korkutan kaza...
Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento yakınlarındaki bir rodeo gösterisi önce yapılan paraşütlü şovda, faciadan dönüldü.
İNSANLARIN ARASINA ÇAKILDI
ABD bayrağı ile gösteri yapan paraşütçü, inişe geçtiği sırada taşıdığı bayrağın ağaca takılması sonucu tribündeki insanların arasında çakıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Organizatörler, paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek seyircilerden yaralanan olmadığını ifade etti.
BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KAPSAMINDA GÖSTERİ YAPACAĞI ORTAYA ÇIKTI
Organizatörler ayrıca, Ross adlı paraşütçünün, 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında gösteri yapacağını ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)