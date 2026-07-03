Suriye parlamentosunda sürpriz isim: Ünlü oyuncu Lazkani de yer alacak

Suriye'de tarihi günler...

Muhalif güçlerin Aralık 2024'ta başkent Şam'ı ele geçirmesiyle Suriye'de 61 yıl hüküm süren Baas rejimi son buldu.

Bu tarihi devrim ardından kurulan geçiş hükümetinde Cumhurbaşkanlığına Ahmed Şara getirildi.

Yıllarca süren iç savaşın da getirdiği yıkımlarla yerle bir olan Suriye'de ülkenin kalkınması ve normalleşmesi için birçok yeni reforma gidildi.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 210 sandalyeli Halk Meclisi'nde görev alacak 70 milletvekilin ataması yapıldı.

PARLAMENTOYA ATANDI

Bu atama listesinde ise sürpriz bir isim dikkat çekti.

36 yaşındaki oyuncu Rozina Lazkani'nin de milletvekili olarak atanması kamuoyunda çok konuşuldu.

Daha önce herhangi bir siyasi ya da kamu yönetimi deneyimi bulunmayan Lazkani, yeni görevine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ŞARA'YA TEŞEKKÜR

Görevlendirme nedeniyle Cumhurbaşkanı Şara’ya teşekkür eden Lazkani, meclis çalışmalarında kendisine duyulan güvene layık olmak için gayret göstereceğini ve bu adımın profesyonel kariyerinin en önemli dönüm noktası olduğunu belirtti.

SURİYE'NİN SHAKİRA'SI

Uluslararası dijital yayın platformlarında da yer alan "Al-Hayba" dizisindeki rolüyle tanınan Lazkani, Suriye'nin Shakira'sı olarak biliniyor.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, televizyonda ilk kez 2014 yılında boy gösterdi.

Instagram'da yaklaşık 693 bin takipçisi bulunan Lazkani, kendiyle ilgili paylaşımların yanı sıra Suriye siyasetiyle ilgili görüşlerini de yayımlıyor.