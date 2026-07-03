Okyanustan çıkarıp yollara serdiler: Sonuç herkesi şaşırttı

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Dünyanın dört bir yanında çevreci hareketler çoğalmaya devam ediyor.

Hawaii'de çevre kirliliğiyle mücadele için dikkat çeken bir projeye imza atıldı.

Araştırmacılar, okyanustan toplanan terk edilmiş balık ağları ile geri dönüştürülmüş evsel plastikleri asfaltın içine karıştırarak yol yapımında kullanmaya başladı.

Hem denizlerdeki plastik kirliliğini azaltmayı hem de çöplüklere giden atık miktarını düşürmeyi amaçlayan proje, ilk sonuçlarıyla dikkat çekti.

Asfalt yerine eklendi

Hawaii'de 2020 yılından bu yana yolların büyük bölümünde dayanıklılığı artırmak amacıyla polimer katkılı asfalt kullanılıyor.

Araştırmacılar ise bu katkı maddesinin bir bölümünü geri dönüştürülmüş plastiklerle değiştirmeyi denedi.

Denizden çıkarılan eski balık ağları ile evlerden toplanan plastik atıklar işlenerek asfalt karışımına eklendi.

Deneme kapsamında Oahu Adası'ndaki bir yerleşim bölgesinde üç farklı yol bölümü oluşturuldu. Bir bölümde standart asfalt, diğerinde evsel plastiklerden elde edilen malzeme, üçüncüsünde ise geri dönüştürülmüş balık ağları kullanıldı.

Çok daha sağlıklı

Yaklaşık 11 ay boyunca yapılan incelemelerde yol yüzeyinden çıkan tozlar analiz edildi.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise mikroplastik konusunda ortaya çıktı.

Bilim insanları, geri dönüştürülmüş plastik içeren asfaltın standart asfalta kıyasla daha fazla mikroplastik yaymadığını belirledi.

Analizlerde tespit edilen parçacıkların büyük bölümünün ise yol yüzeyinden değil, araç lastiklerinin aşınmasından kaynaklandığı görüldü.