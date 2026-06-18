Motorine indirim geldi: 18 Haziran Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları
Motorinde indirim serisi devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılan indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte son durum…
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Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. ABD ve İran arasındaki anlaşma nedeniyle dünya piyasalarında petrol ucuzlamaya devam ediyor.
Türkiye'de de motorin fiyatlarına bir indirim daha geldi.
Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1,83 TL'lik bir düşüş gerçekleşti. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim pompa fiyatlarına 46 kuruş olarak yansıdı.
Peki, tabelalardaki son durum ne oldu? İşte 18 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları…
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,15 lira
Motorin: 64,42 lira
LPG: 31,99 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,99 lira
Motorin: 64,26 lira
LPG: 31,39 lira
Ankara
Benzin: 64,10 lira
Motorin: 65,52 lira
LPG: 31,97 lira
İzmir
Benzin: 64,38 lira
Motorin: 65,79 lira
LPG: 31,79 lira
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi