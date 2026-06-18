Motorine indirim geldi: 18 Haziran Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları

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Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. ABD ve İran arasındaki anlaşma nedeniyle dünya piyasalarında petrol ucuzlamaya devam ediyor.

Türkiye'de de motorin fiyatlarına bir indirim daha geldi.

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1,83 TL'lik bir düşüş gerçekleşti. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim pompa fiyatlarına 46 kuruş olarak yansıdı.

Peki, tabelalardaki son durum ne oldu? İşte 18 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,15 lira

Motorin: 64,42 lira

LPG: 31,99 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,99 lira

Motorin: 64,26 lira

LPG: 31,39 lira

Ankara

Benzin: 64,10 lira

Motorin: 65,52 lira

LPG: 31,97 lira

İzmir

Benzin: 64,38 lira

Motorin: 65,79 lira

LPG: 31,79 lira