MSB Nobel ödülünün Handke'ye vermesini eleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

KINIYORUZ

Twitter hesabı üzerinden verilen mesajda, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili Miloseviç'in en büyük destekçisi Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz" denildi.

İPTAL EDİLSİN

Açıklamada ödülün Handke'ye verilmesinin iptal edilmesi istenerek "Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel Ödülleri'ni bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz."

Bakanlık aynı mesajı Twitter üzerinden İngilizce olarak da paylaştı.