MSB'den İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Esad rejimi tarafından sürdürülen saldırılara ilişkin bir açıklama yayınladı.

"İNSANLIK TRAJEDİSİ YAŞANIYOR"

MSB tarafından yapılan açıklamada, ateşkes kararına rağmen sürdürülen saldırıların, bölgede yaşayan sivillerin hayatını kaybetmesine ve binlerce insanın yerinden olmasına sebep olduğunu belirterek, saldırılar nedeniyle bölgede insanlık trajedisi yaşandığı vurgulandı.

"TEREDDÜTSÜZ KARŞILIK VERİLECEK"

MSB açıklamasında, "Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir." ifadelerine yer verildi.