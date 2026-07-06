MSB’den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı

Dünyanın gözü bu zirvede...

Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

MSB'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı kritik zirveyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, NATO'NUN İKİNCİ BÜYÜK ORDUSU OLARAK DİMDİK AYAKTA DURMAKTADIR"

MSB paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı tarihi ve ulusumuzun savunma ve güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığıyla ilham alan, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkili ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak dimdik ayakta durmaktadır.

Köklü mirasından, güçlü muharebe kabiliyetinden, modern yeteneklerinden ve sarsılmaz kararlılığından güç alan bu ordu, yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenliğin en güçlü teminatlarından biri olmayı sürdürmektedir."