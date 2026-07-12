Muğla'da 44 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan M.K. isimli şahsın Muğla'nın Bodrum ilçesinde olabileceği yönünde bilgi paylaşılması üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda saklandığı adres tespit edilen M.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

44 AYRI DOSYA VE 39 YIL HAPİS CEZASI

M.K.'nin, ekipler tarafından 2024 yılından bu yana 44 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.