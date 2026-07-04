Muğla'da alkol alıp sevgilisinin çalıştığı işletmeye ateş açan şahıs tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'pes' dedirten olay...

Çevreye rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde 4 adet boş kartuş ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Yapılan incelemede, işletmenin giriş kapısına saçmaların isabet ettiği belirlendi.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTIĞI BELİRLENDİ

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahlı saldırganın işletmeye av tüfeğiyle ateş açtığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde saldırganın ateş ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin L.A. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Halilim Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

ALKOL ALIP SEVGİLİSİNİN ÇALIŞTIĞI YERE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede şüphelinin, işletmede çalışan bir kadınla gönül ilişkisi bulunduğu, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ve yakalandığında aşırı derecede alkollü olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.