Muğla'da bir işletmeden tuvalet tarifesi: Müşteri olmayana 500 TL

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bir işletmenin tuvalet kapısına astığı "Müşteri harici kullanım 500 TL" uyarısı sosyal medyada kısa sürede en çok görüntülenenler arasına girdi.

MÜŞTERİ OLMAYAN GİREMEZ

Kardeşiyle birlikte tatil için Akyaka'ya giden Hayri Aykanat, tuvalet ihtiyacını karşılamak amacıyla bir kafeye girdi. Tuvalet kapısında yer alan "Müşteri harici tuvalet kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti 500 TL" yazısını görünce şaşkınlık yaşayan Aykanat, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenen görüntüler sosyal medyada viral olurken, Aykanat yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

“Kardeşimle birlikte Muğla Akyaka'ya tatile gitmiştik. Biz hem geziyoruz hem de çektiğimiz görüntüleri sosyal medya hesabımızdan paylaşıyoruz. Akyaka'da bir kafenin tuvaletini kullanmak istedik. Kapıdaki yazıyı görünce çok şaşırdık.”