Muğla'da marinaya demirli lastik botta patlama meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motoryata ait olan, marinaya demirli 8 metre uzunluğundaki lastik botta, temizlik ve bakım çalışması sırasında patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle botun gaz kolu takılı kaldı.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Hızla hareket eden lastik bot, iskeleye çarptı.

Botta çıkan yangın çevredekilerin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Patlama sırasında botta bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 1 kişi, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Diğer yandan güvenlik ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından lastik bot, gerekli güvenlik önlemleri alınarak marinadaki çekek alanına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.