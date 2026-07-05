Muğla'da polisten kaçan 4 şüpheli, ruhsatsız silahlarla yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen denetim sırasında şüpheli hareketleriyle dikkat çeken dört kişi, polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı.

Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan bir işletmede denetim yapan Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, ellerindeki çantalarla koşarak uzaklaşmaya çalışan şahısları takibe aldı.

KISA SÜREN TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kaçmaya çalışan A.M.C., E.U., E.D. ve E.B. isimli dört şüpheli kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve taşıdıkları çantalarda detaylı arama yapıldı.

4 RUHSATSIZ TABANCA VE 37 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 37 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan dört şüpheli hakkında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.